Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst i. Odw.: Brand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Höchst (ots)

Wegen eines Feuers in der Straße "Am Taubenbrunnen" hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr ist derzeit noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Gegen 9.30 Uhr am Donnerstagmorgen (11.02.) verständigten Zeugen über Notruf die Rettungsleitstelle und meldeten den Brand des Dachstuhls des dortigen Anwesens. Die verständigte Feuerwehr aus Höchst war schnell vor Ort und begann mit den Löscharbeiten. Im Haus befanden sich keine Personen. Ersten Erkenntnissen zufolge fanden heute Morgen Elektroarbeiten im Haus statt. Ob diese mit dem Feuer in Zusammenhang stehen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Das Gebäude ist aktuell nicht mehr bewohnbar, der Schaden dürfte nach bisherigen Schätzungen im sechsstelligen Bereich liegen. Die Odenwälder Kriminalpolizei ist mit der Brandursachenforschung betraut.

