POL-DA: Büttelborn: Sprinter kommt in Gegenverkehr

Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 44

Büttelborn (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 44 ist am Mittwochnachmittag (10.02.) ein 58 Jahre alter Verkehrsteilnehmer so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem Sprinter gegen 14 Uhr die Bundesstraße aus Richtung Weiterstadt kommend in Richtung Groß-Gerau. Aus noch ungeklärter Ursache kam er auf Höhe von Büttelborn von seiner Fahrbahn ab und kollidierte im Gegenverkehr frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Der 58-jährige Fahrzeugführer des Sprinters erlitt beim Aufprall tödliche Verletzungen. Auch der 36-Jährige Lastwagenfahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und kam in ein Krankenhaus. Aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten ist die Bundesstraße 44 aktuell noch in beiden Richtungen in diesem Bereich voll gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger zur genauen Unfallrekonstruktion hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

