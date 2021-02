Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Zwei Autos im Visier von Kriminellen

Täter erbeuten Geld

Erzhausen (ots)

Zwei Autos, ein blauer Mercedes geparkt in der Mainstraße und ein in der Hauptstraße abgestellter grauer BMW gerieten in der Zeit zwischen Montagabend (8.2.) und Dienstag (9.2.) in das Visier von Kriminellen. In beiden Fällen verschafften sich die Täter auf noch nicht bekannte Weise Zugang zu den Innenräumen und entwendeten daraus unter anderem Münzgeld. Die Darmstädter Kripo (K21/22) und die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers sind mit den Fällen betraut. Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

