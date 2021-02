Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Katalysator aus Fiat Brava entwendet

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots)

Auf einen grauen Fiat Brava hatten es noch unbekannte Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (9.-10.2.) abgesehen. Das Auto stand zum Tatzeitpunkt, der zwischen 22.30 Uhr und 1.30 Uhr liegt, auf einem frei zugänglichen Parkplatz im Max-Rantschow-Weg. Dort bauten die Täter den Katalysator aus dem Fahrzeug aus und machten sich mit ihrer Beute auf und davon. Möglicherweise konnten sie bei ihrem Vorgehen beobachtet werden? Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit den ermittelnden Kripobeamten (K21/22) in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

