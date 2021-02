Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Unter- Mossau: Tödlicher Verkehrsunfall

Mossautal (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (10.02.), 01.10 Uhr, befuhr ein 58-jähriger PKW-Führer mit seinem Renault die L 3260 aus Unter- Mossau kommend in Fahrtrichtung Hüttenthal. In Höhe der Kläranlage kam der PKW-Fahrer auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im Anschluss mit seinem Fahrzeug an mehrere Bäume. Für den 58-jährigen Bergsträßer kam jede Hilfe zu spät, er konnte nur noch tot aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Die L 3260 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen zwischen Hüttenthal und Unter- Mossau voll gesperrt werden, die Sperrung wird voraussichtlich noch bis 05.15 Uhr andauern. Neben zwei Streifen der Polizeistation Erbach waren noch ein Notarzt, ein Rettungswagen und drei Fahrzeuge der Feuerwehr Mossautal im Einsatz.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

