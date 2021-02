Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Rucksack lockt Diebe an

biblis (ots)

Ein Rucksack mit persönlichen Gegenständen sowie einem Schlüsselbund wurde zum Dienstag (9.2.) aus einem Wagen in der Pfadgasse, Nähe Bruchrainstraße gestohlen. Für den Diebstahl schlugen die Täter zwischen Mitternacht und 9 Uhr morgens die Seitenscheibe von einem schwarzen Audi ein. Der Sachschaden am Audi wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der materielle Wert der Beute beträgt circa 100 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl nehmen Beamte der Ermittlungsgruppe in Lampertheim unter der Rufnummer 06206 / 94400 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell