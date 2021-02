Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Trickdiebin erbeutet Geldbörse

Wer kann Hinweise geben?

Groß-Umstadt (ots)

Weil eine bislang Unbekannte bei einem Trickdiebstahl in einem Supermarkt in der Georg-August-Zinn-Straße eine Geldbörse erbeutete, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sprach die Unbekannte am Montagmittag (8.2.) eine 73-Jährige beim Einkaufen an. Durch die Unterhaltung abgelenkt, gelang es der Trickdiebin die Geldbörse der lebensälteren Dame aus dem Einkaufswagen zu entwenden. Daraufhin suchte sie das Weite und entfernte sich aus dem Markt. In dem Portemonnaie befanden sich neben persönlichen Ausweisdokumenten circa 80 Euro Bargeld.

Die Flüchtige wurde auf 20-25 Jahre alt geschätzt und soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Sie hatte blondes schulterlanges Haar. Außerdem soll sie eine OP-Maske getragen haben.

In diesem Zusammenhang hofft die Polizeistation in Dieburg auf Zeugen, die das Treiben der unbekannten Frau beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

