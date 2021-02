Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Täter brechen Personaleingang auf

Viernheim (ots)

Ein Zeuge hat am Montagmorgen (8.2.) um kurz nach 4 Uhr den Einbruch in einer Bäckerei in der Walter-Oehmichen-Straße gemeldet. Nach ersten Ermittlungen wurde wohl keine Beute gemacht. Die Täter brachen die Personaleingangstür auf, die sie nach dem Verlassen des Objekts aufließen. In den Räumen wurden die Spinde des Personals aufgebrochen. Der angerichtete Schaden ist etwa 500 Euro hoch. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich unter der 06252 / 706-0 bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell