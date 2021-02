Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Hochsitze beschädigt

Wer hat im Lorscher Wald Beobachtungen gemacht?

Lorsch (ots)

Zwei Hochsitze sind am Wochenende im Lorscher Wald, Nähe Mannheimer Straße so beschädigt worden, dass sie eine Gefahr für Benutzer dargestellt haben. Das Dach des einen Hochsitzes wurde komplett abgetragen. An verschiedenen Stellen wurde zudem mit einem Schneidewerkzeug das Holz so beschädigt, dass das Gerüst des Hochsitzes an Stabilität verloren hatte. Das gleiche wurde auch bei dem zweiten Hochsitz festgestellt. Die Beschädigungen waren geeignet, dass bei einem Aufstieg die Konstruktion nachgegeben hätte. Neben der Sachbeschädigung, die etwa 1000 Euro ausmacht, ermittelt die Kriminalpolizei auch wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Die Beamten suchen Zeugen, die die Täter bemerkt haben. Die Taten wurden zwischen dem Samstag (6.2.), 11 Uhr und Sonntag (7.2.), 9.15 Uhr begangen. Hinweise werden zentral beim Kommissariat 20-30 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell