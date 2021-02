Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Ohne Führerschein erwischt

Wald-Michelbach (ots)

Weil eine 38 Jahre alte Frau am Sonntagabend (7.2.) ohne Führerschein ein Auto fuhr, wurde gegen sie Anzeige erstattet. Beamten der Polizeistation Wald-Michelbach fiel der graue Passat einer bereits polizeibekannten Familie aus Wald-Michelbach gegen 20.45 Uhr auf der Landesstraße 3105 in Hirschhorn auf. Die Polizeikontrolle wurde später in Wald-Michelbach in der Neckarstraße durchgeführt. Dort hat sich der Verdacht der Ordnungshüter bestätigt. Der Wagen musste vor Ort stehenbleiben. Die Frau, ihr Partner und zwei Kinder wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Polizeistreife nach Hause gebracht.

