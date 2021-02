Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einsatz in Shisha Bar

Polizei erstattet Anzeigen

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Samstag (5.-6.2.), gegen 1 Uhr teilten aufmerksame Zeugen der Polizei mit, dass eine Shisha-Bar in der Karlstraße offenbar trotz des bestehenden Verbotes weiterhin Gäste empfängt. Bei einer anschließenden Kontrolle der Lokalität stießen die Polizeibeamte n des 2. Reviers auf zehn Personen unterschiedlichster Hausstände, die sich dort ohne Masken und das Einhalten von Mindestabständen aufhielten. Den Betreiber der Shisha-Bar sowie die anwesenden Gäste erwarten nun empfindliche Bußgeldverfahren wegen der Öffnung eines Betriebes und Teilnahme an dieser Veranstaltung. Der weitere Betrieb der Shisha-Bar wurde untersagt, Anzeigen erstattet und die Gäste nach Hause geschickt.

