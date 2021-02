Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Einbrecher erbeuten Schmuck

Darmstadt (ots)

Am Freitag (5.2.) in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 19.15 Uhr haben Einbrecher eine Doppelhaushälfte im Schmelzerweg heimgesucht. Über den rückwärtig gelegenen Garten betraten die ungebetenen Gäste das Grundstück und verschafften sich über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zu den Räumen. Dort suchten sie nach Wertgegenständen, wurden fündig und entwendeten Schmuck. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen zu den Tätern. Wer zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen beobachten konnte, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690, bei den Beamten zu melden.

