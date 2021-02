Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Lager von Möbelmarkt im Fokus Krimineller

Alarm vertreibt Täter

Weiterstadt (ots)

Drei noch unbekannte Täter haben am späten Sonntag (7.2.) ihr Unwesen "Am Rotböll" getrieben und sind in die Lagerhalle eines Möbelmarktes eingebrochen. Weil sie durch ihr Vorgehen gegen 21.15 Uhr den Alarm der Anlage auslösten, ließen sie von ihrem weiteren Vorgehen ab und flüchteten. Bei den Tätern handelt es sich um drei Männer. Sie trugen Jeanshosen und dunkle Kapuzenjacken. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-3810).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell