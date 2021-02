Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fenster aufgehebelt

Alkohol und Münzgeld entwendet

Darmstadt (ots)

Ein Restaurant in der Holzstraße geriet am Sonntag (7.2.) in das Visier eines Kriminellen. Zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr hebelte der noch unbekannte Täter ein Fenster zum Gastraum auf, stieg in die Räume ein und entwendete dort Alkohol und Münzgeld. Mit seiner Beute machte sich der Unbekannte auf und davon. Die Ermittlungsgruppe-City ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 alle in diesen Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

