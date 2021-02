Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Mörfelden-Walldorf (ots)

Mörfelden-Walldorf: In der Nacht von Sonntag auf Montag (07./08.02.21) kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Vitrolles-Ring am Kreisverkehr zum Zillering / Thälmannstraße aufgrund der schneeglatten Fahrbahn von dieser ab und kollidierte mit zwei Begrenzungspfosten, welche durch die Kollision zerstört worden sind. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer in Richtung B486. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Pst. Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105 40060 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell