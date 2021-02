Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Ober-Ramstadt Modautal: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen

Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots)

Am Samstag (06.02), gegen 14:40 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger Autofahrer aus Worms mit seinem grauen Peugeot die Landstraße von Ober-Ramstadt nach Modautal. In einer leichten Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mußte mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Mit ihm im Fahrzeug befand sich ein 41-jähriger Mann aus Rumänien der bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht wurde. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000,--Euro. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die L 3099 mußte für drei Stunden voll gesperrt werden. Neben zwei Streifen der Polizei aus Ober-Ramstadt waren die freiwilligen Feuerwehren aus Ober-Ramstadt und Modautal Ernsthofen, zwei Notärzte und drei Rettungswagen im Einsatz. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen machen können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06154/63300 mit der Polizei in Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen. Berichterstatter: PHK Schwarting

