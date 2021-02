Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Nötigung im Straßenverkehr/ Sachbeschädigung

Viernheim (ots)

Am Samstag (06.02.) gegen 12 Uhr nötigten mehrere, bisher noch unbekannte Personen einen Verkehrsteilnehmer in der Saarlandstraße auf der Brücke über die BAB 6, indem sie ihn an der Weiterfahrt hinderten. Zudem wurde das Fahrzeug des Verkehrsteilnehmers durch Einwirkungen der Personen beschädigt. Es soll sich hierbei um insgesamt sechs, schwarzgekleidete Personen gehandelt haben. Der Sachverhalt steht mutmaßlich im Zusammenhang mit dem Fußballderby des 1. FC Kaiserslautern gegen den SV Waldhof Mannheim. Die Personen waren mit einem champagnerfarbenen Mercedes Benz der 90-er Jahre und einem schwarzen SUV unterwegs. Die Kennzeichen der Fahrzeuge sind bisher nicht bekannt. Der Vorfall wurde durch weitere Verkehrsteilnehmer beobachtet. Hinweise auf die Personen oder deren Fahrzeuge nimmt die Polizeistation in Lampertheim unter der Telefonnummer 06206/944-0 entgegen.

