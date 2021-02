Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Unfallflucht auf dem Dreiseetal-Parkplatz

Erbach (ots)

Am Donnerstag, den 04. Februar, wurde in der Zeit zwischen 16:00 - 17:00 Uhr auf dem Parkplatz "Dreiseetal" in 64711 Erbach ein dort abgestellter schwarzer Renault beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher stieß mit seinem Fahrzeug gegen die Fahrertür des Renault. Der Sachschaden am Renault beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann oder etwas beobachten konnte, meldet sich bitte bei der Polizeistation Erbach unter der Tel.Nummer 06062-9530.

