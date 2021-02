Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/ Bad Hersfeld/ Rotenburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen Über 8 Kilogramm Drogen beschlagnahmt - Zwei Tatverdächtige in Haft

Im Rahmen mehrerer Ermittlungsverfahren der Kriminalpolizei Bad Hersfeld gegen elf Tatverdächtige im Alter zwischen 23 und 40 Jahren, wurden am Dienstag (02.02.) und Donnerstag (04.02.) unter anderem über acht Kilogramm Drogen beschlagnahmt. Zwei Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft.

Unterstützt von Kollegen aus ganz Hessen durchsuchten die Ermittler - auf Grundlage von Durchsuchungsbeschlüssen der Amtsgerichte Fulda und Darmstadt - mehrere Wohnungen in Bad Hersfeld/Neuenstein, Bebra und Darmstadt. Dabei stellten sie insgesamt über acht Kilogramm Marihuana, Haschisch, Amphetamin sowie Ecstasy-Tabletten, verschiedene Waffen, eine niedrige fünfstellige Summe Bargeld und weitere Beweismittel sicher. Einen Großteil der Betäubungsmittel entdeckten die Beamten in einem Erdbunker in einem Waldgebiet bei Neuenstein.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun, ob den Tatverdächtigen auf Grundlage der jetzt gewonnenen Erkenntnisse weitere Straftaten zugeordnet werden können. Ein sichergestellter Schreckschussrevolver und ein Teleskopschlagstock konnten bereits einem schweren Raub in Neuenstein aus dem Jahr 2017 zugeordnet werden.

Drei im Zusammenhang mit diesen Durchsuchungen festgenommene Personen, ein 27-jähriger Mann aus Neuenstein, ein 28-jähriger Bad Hersfelder sowie eine 23-jährige Bad Hersfelderin, wurden am Mittwoch der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Bad Hersfeld vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda gegen alle drei Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehle wegen gewerbsmäßigem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. Die beiden Männer, die auch mit dem Raub aus dem Jahr 2017 in Verbindung gebracht werden, wurden im Anschluss in eine hessische Justizvollzugsanstalt verbracht. Der Haftbefehl gegen die 23-Jährige wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

