POL-DA: Bischofsheim: Kastenwagen fährt auf Fußgänger zu/Zeugen gesucht

Bischofsheim (ots)

Auf einen 52 Jahre alten Mann, der zu Fuß am linken Fahrbahnrand auf der Brücke über die Autobahn 60 (Kreisstraße 201, Ginsheimer Landstraße) unterwegs war, fuhr in der Nacht zum Freitag (05.02.), gegen 2.10 Uhr, ein aus Richtung Ginsheim kommender, silberfarbener Kastenwagen zu. Der Fahrer des Wagens zog hierbei plötzlich ruckartig nach rechts und hielt direkt auf den 52-Jährigen zu. Der Mann drängte sich laut eigenen Angaben in "Todesangst" an das Brückengeländer. Ganz knapp vor ihm lenkte der Unbekannte sein Fahrzeug wieder herum und fuhr mit aufheulendem Motor in Richtung Bischofsheim davon.

Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Zum Tatzeitpunkt waren im dortigen Bereich noch vereinzelt weitere Fahrzeuge unterwegs, deren Fahrer den Vorfall beobachtet haben könnten.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

