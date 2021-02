Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Verdächtige Geräusche in der Nacht

Griesheim (ots)

Verdächtige Geräusche haben Anwohner im Südring in der Donnerstagnacht (4.2.) aufhören lassen. Als sie kurz nach 23.15 Uhr nach dem Rechten schauten, bemerkten sie einen noch unbekannten Mann, der sich auf dubiose Art und Weise an einem in dem Hinterhof abgestellten Fahrrad zu schaffen machte. Offenbar bemerkte der Dieb, dass er beobachtet wurde. Er ließ von seinem weiteren Vorgehen ab und ergriff die Flucht. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer Mütze, einer hellen Jacke und Turnschuhen mit roten Applikationen bekleidet. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Griesheim ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des versuchten Fahrraddiebstahls eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06155/83850 erbeten.

