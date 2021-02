Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Beifahrertür aufgebrochen und nach Beute gesucht

Darmstadt (ots)

Ein in einem Parkhaus am Friedensplatz abgestellter schwarzer VW Polo geriet am Donnerstag (4.2.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Eigentümer zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr aus und brachen auf noch nicht bekannte Weise in den Innenraum des Fahrzeuges ein. Dort entwendeten sie eine zurückgelassene Tasche. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

