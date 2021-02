Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher in Mehrfamilienhaus

Wohnungstür aufgehebelt und Räume durchsucht

Darmstadt (ots)

Auf der Suche nach Wertvollem haben bislang noch unbekannte Täter eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Herderstraße heimgesucht. In der Zeit zwischen Mittwoch (3.2.), 14.45 Uhr und Donnerstag (4.2.),14.30 Uhr, hebelten die Täter die Eingangstür auf und machten sich in den Räumen zu schaffen. Ob die ungebetenen Gäste fündig wurden, ist abschließend noch nicht bekannt. Der von ihnen verursachte Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell