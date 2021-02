Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: In der Frankfurter Straße Autos beschädigt

Polizei sucht Tatverdächtigen mit einem "wippenden" Gang

Bad König (ots)

Ein 20 bis 25 Jahre alter Mann wird beschuldigt, am Dienstag (2.2.), um kurz nach 22 Uhr gegen Autos und Verkehrsschilder geschlagen zu haben. Die Außenspiegel eines Toyota Auygo sowie VW Golf Sportsvan gingen zu Bruch. Die angezeigten Schäden liegen bei etwa 1000 Euro.

Der etwa 1,70 Meter große Mann mit dunklen Haaren soll nach Zeugenaussagen an der Schlossberg Klinik in der Frankfurter Straße in Richtung Kimbach gelaufen sein. Auffällig sei sein wippender Gang.

Wer Hinweise zu dem Gesuchten geben kann, wird gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe in Erbach (DEG), unter der Rufnummer 06062 / 953-0 in Verbindung zu setzen

