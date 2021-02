Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Autoaufbrecher "Am Mittelfeld"

Kelsterbach (ots)

Neben dem Autoaufbruch in der Ulmenstraße (wir haben berichtet), wurde der Polizei im Laufe des Donnerstags (04.02.) eine weitere gleichgelagerte Tat angezeigt.

Ein "Am Mittelfeld" geparkter 1er BMW geriet demnach in der Nacht zum Donnerstag in das Visier von Kriminellen. Die Täter knackten ein Türschloss, um sich Zugang in den Fahrzeuginnenraum zu verschaffen. Dort bauten sie ebenfalls das Lenkrad aus und flüchteten anschließend mit ihrer Beute.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4829659

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell