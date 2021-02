Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Baustellengelände von Dieben heimgesucht

Täter entwenden hochwertige Werkzeuge

Zeugen gesucht

Eppertshausen (ots)

Eine Baustelle in der Einsteinstraße ist von noch unbekannten Tätern in der Nacht zum Donnerstag (3.-4.2.) heimgesucht worden. Mit brachialer Gewalt hebelten die Täter dort einen Baucontainer auf und entwendeten darin gelagerte hochwertige Werkzeuge und Maschinen. Der Umfang ihrer gemachten Beute und die Höhe des verursachten Schadens sind abschließend noch nicht beziffert. Nach ersten Erkenntnissen dürften die Kriminellen jedoch für den Abtransport des Diebesgutes ein Fahrzeug genutzt haben. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben. Wer Hinweise zu den Tätern oder möglichen verdächtigen Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06071/96560 sind die Beamten zu erreichen.

