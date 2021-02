Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vandalen sprühen mit Feuerlöscher in Parkhaus/ Vier Autos beschädigt

Darmstadt (ots)

Noch unbekannte Vandalen hatten am Mittwochnachmittag (3.2.) offenbar nichts Gutes im Sinn. In der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr suchten die Unbekannten ein Parkhaus in der Schlossgartenstraße auf, entwendeten den dort angebrachten Feuerlöscher und sprühten damit mehrere Autos ein. Dabei wurden mindestens vier dort parkende Fahrzeuge beschädigt. Die Ermittlungsgruppe-City von der Darmstädter Polizei ermittelt in allen Fällen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

