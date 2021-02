Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Zeugen nach Autoaufbruch gesucht

Kriminelle hatten es auf Lenkrad abgesehen

Kelsterbach (ots)

Nach einem Autoaufbruch in der Ulmenstraße hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 6 Uhr am Dienstagmorgen (02.02.) stellte ein Fahrzeughalter seinen weißen 1er BMW auf einem dortigen Parkplatz ab. Als er gegen 5.45 Uhr am Donnerstag zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er die Spuren der Kriminellen. Diese waren in den Innenraum eingedrungen, hatten ihn durchwühlt und das Lenkrad ausgebaut. Mit der Beute suchten die Diebe anschließend unerkannt das Weite. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell