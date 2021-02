Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall Ortsausgang Groß-Umstadt

B45, Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots)

Am Dienstag, den 02.02.2021 gegen 06:30 Uhr, kam es Ortsausgang Groß-Umstadt an der ampelgeregelten Einmündung B45 / Georg-August-Zinn-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem roten Kleintransporter und einem schwarzen Pkw Ford Focus. Nach jetzigem Kenntnisstand befuhr der Ford Focus die B45 von Höchst kommend in Richtung Dieburg. Der Kleintransporter fuhr von der Georg-August-Zinn Straße in die Einmündung ein und beabsichtigte die B45 in Richtung Dieburg weiterzufahren. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Sachschaden wird auf 3500.-Euro geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer: 06071 9656-0 zu melden. Berichterstatter: Spinnler, PK

