POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Supermarkt

Darmstadt (ots)

Ein Supermarkt in der Rheinstraße nahe Ecke Grafenstraße geriet in der Nacht zum Mittwoch (2.-3.2.) in den Fokus von Kriminellen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum und entwendeten Geld, Getränke und Süßigkeiten. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 450 Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise zu den Tätern entgegen.

