Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auf schnelle Beute aus

Zwei Autos nach Wertgegenständen durchsucht

Täter erbeuten Geld, Jagdmesser und Weinflasche

Darmstadt (ots)

Auf zwei mutmaßlich unverschlossene Autos hatten es Kriminelle am frühen Dienstagmorgen (2.2.) in der Straße "Unter den Gölläckern" abgesehen. In der Zeit zwischen 4 und 5 Uhr öffneten sie die geparkten Fahrzeuge und suchten nach Beute. Während sie in einem Hyundai nicht fündig wurden, ließen sie aus einem schwarzen Alfa Romeo unter anderem Geld und eine Flasche Wein mitgehen. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06151/969-0 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens empfiehlt die Polizei erneut dringend: Achten Sie darauf, dass Sie ihre Autos verschließen und lassen Sie keine Wertsachen in ihrem Fahrzeug zurück!

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell