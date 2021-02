Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Groß-Gerau (ots)

In der Königstädter Straße in Nauheim wurde ein geparkter schwarzer VW Golf durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, der Unfall ereignete sich zwischen dem 01.02., 17.30 Uhr und 02.02., 06.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau, Tel. 06152/1750.

