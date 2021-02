Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Diebe haben es auf Bienen abgesehen

Neun Bienenvölker gestohlen

Gesamtschaden 1400 Euro

Roßdorf (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben noch unbekannte Diebe in der Zeit zwischen Samstag (23.1.) und Sonntag (31.1.) ihr Unwesen "Am Hasenböhl" getrieben, dort eine Holzhütte aufgehebelt und neun Bienenvölker entwendet. Der Gesamtschaden wird derzeit auf 1400 Euro geschätzt. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt hat ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06154/6330-0 sind die ermittelnden Beamten zu erreichen und werden alle sachdienliche Hinweise entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell