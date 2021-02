Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Backstein gegen Polizeitür geworfen

Viernheim (ots)

Ein Backstein wurde am Dienstag (2.2.) gegen die Eingangstür der Polizei in Viernheim, in der Kettelerstraße geworfen. Das Motiv des Werfers ist nicht bekannt. Auch der Steinewerfer nicht. Kurz nach der Tat, gegen 7.40 Uhr, wurde ein Mann auf einem Damenfahrrad gesehen, wie dieser vom Gelände in Richtung Lampertheimer Straße weggeradelt ist. Ob er den Backstein geworfen hat oder Zeuge des Vorfalls ist, muss noch geklärt werden.

Der Radfahrer ist zwischen 40 und 50 Jahre alt und trug eine dunkle Strickmütze sowie einen dunklen Parka.

Für die Klärung des Sachverhalts werden er, wie auch Zeugen gesucht, die Hinweise geben können. Telefonisch sind die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe (DEG) unter der Rufnummer 06204 / 9377-0 zu erreichen.

