POL-HP: Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

Am Montag, den 01.02.2021, um 10.50 Uhr hielt ein älterer männlicher Fahrer seinen roten PKW in Bensheim vor dem Döner-Laden in der Straße Am Rinnentor an und ließ seine Beifahrerin aussteigen, die bekleidet mit rosafarbener Winterjacke in die Innenstadt ging. Der PKW-Fahrer wendete im Einmündungsbereich und stieß beim rückwärts Fahren gegen ein Verkehrsschild und flüchtete in Richtung B 3. Hinweise nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251 - 84680 entgegen.

