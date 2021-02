Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Zwei Autos im Visier von Kriminellen

Täter machen keine Beute

Wer hat etwas bemerkt?

Erzhausen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (29.1.) und Samstagvormittag (30.1.) hatten es noch unbekannte Kriminelle auf zwei Autos, die in der Hauptstraße parkten, abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise gelangten die Täter in die Innenräume und suchten dort nach Wertvollem. Nach ersten Erkenntnissen wurden sie nicht fündig und flüchteten somit ohne Beute. Die ermittelnden Beamten des Kommissariats 21/22 fragen: Wer hat zur Tatzeit möglicherweise verdächtige Beobachtungen in der Hauptstraße gemacht? Wer kann Hinweise geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 wird alles Sachdienliche entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell