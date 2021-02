Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Rathauswand mit Farbe beschmiert

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (29.1.) und Montag (1.2.) ist die Wand des Eberstädter Rathauses in der Oberstraße in das Visier von Vandalen geraten. Großflächig hatten die noch unbekannten Täter die Wand mit Farbe beschmiert und damit einen Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro verursacht. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/969-3993 entgegen.

