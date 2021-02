Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Dreister Trickdieb entwendet Geldbörse aus Wohnung

Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnräume!

Mit der erfundenen Geschichte der Mitarbeiter einer Energiefirma zu sein, beauftragt damit, die Stromzähler im Keller zu prüfen, hat sich ein noch unbekannter Mann am frühen Samstagabend (30.1.) Zugang zu einem Einfamilienhaus im Brunnenweg verschafft. Gegen 17.30 Ihr hatte der dreiste Trickbetrüger bei der 74-jährigen Hausbewohnerin geklingelt und sein trügerisches Anliegen aufgetischt. Im guten Glauben gewährte die Dame dem Unbekannten Einlass und folgte ihm in den Keller. Dort angekommen teilte er mit, er habe etwas vergessen und müsse noch etwas holen. Daraufhin verschwand der Kriminelle und nahm die in den Wohnräumen liegende Geldbörse mit. Der Täter wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer Hose sowie einem Pullover in der Farbe Beige bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine graue Kappe.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K24) hat ein Verfahren eingeleitet und sucht Zeugen, denen der Beschriebene möglicherweise in Tatortnähe aufgefallen ist. Die Beamten schließen nicht aus, dass der Unbekannte auch bei weiteren Anwohnern geklingelt haben könnte. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden (Rufnummer 06151/9690).

