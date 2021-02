Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach/ Oberzent-Beerfelden: Meterweise Kabel gestohlen

Wer hat Beobachtungen im Neubaugebiet gemacht?

Erbach/ Oberzent (ots)

Die Neubaugebiete in Erbach, Schmidt-Linker-Straße und in der Landrat-Ackermann-Straße in Beerfelden wurden von Dieben aufgesucht, um meterweise Kabel stehlen zu können. Die Starkstromkabel von jeweils 25 bis 30 Meter, entfernten die Diebe von zwei Baukränen. Der Sachschaden liegt bei mindestens 300 Euro. Die Taten, die am Montagmorgen (1.2.) entdeckt wurden, können bis zu einer Woche (25.1.) zurückliegen.

Beamte der Ermittlungsgruppe (DEG) hoffen auf Zeugenhinweise, die auf die Spur der Diebe führen. Telefonisch sind die Ermittler in Erbach unter der 06062/ 953-0 zu erreichen

