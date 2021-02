Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: 36-Jähriger attackiert und bestohlen

Raunheim (ots)

Ein 36 Jahre alter Mann geriet nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Nacht zum Samstag (30.01.), gegen 4.00 Uhr, vermutlich in der Kelsterbacher Straße, mit drei bis vier Unbekannten in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde der Mann angegriffen und im Gesicht verletzt. Unter anderem wurden anschließend sein Mobiltelefon und mehrere hundert Euro gestohlen. Während der Streitigkeit sind nach Angaben des 36-Jährigen zahlreiche weitere Personen am Tatort erschienen.

Das Kommissariat 35 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Raubes sowie bezüglich der genauen Hintergründe der Tat und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06142/6960.

