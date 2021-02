Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Marihuanageruch im Treppenhaus/27-Jähriger in Haft

Rüsselsheim (ots)

Aufgrund polizeilicher Ermittlungen hielt sich eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim am Samstagvormittag (30.01.) in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße auf. Die Beamten bemerkten im Treppenhaus anschließend den deutlichen Geruch von Marihuana.

Rasch war klar, aus welcher Wohnung der Geruch drang. Im Rahmen einer daraufhin durch einen Richter angeordneten Durchsuchung fanden die Ordnungshüter später in den Räumlichkeiten insgesamt rund 200 Gramm Haschisch und Marihuana und beschlagnahmten die Drogen. Der mutmaßliche Besitzer, ein 27 Jahre alter Mann, wurde festgenommen.

Der 27-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell