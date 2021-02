Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Anwaltskanzlei

Täter erbeuten Geld

Darmstadt (ots)

Auf die Büroräume einer Anwaltskanzlei in der Kasinostraße hatten es noch unbekannte Täter in der Nacht zum Montag (31.1.-1.2.) abgesehen und Beute gemacht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzten die Kriminellen ein Baugerüst, um an die Bürofenster der oberen Etagen zu gelangen. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt, durchsuchten die Büroräume nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld. Mit der erlangten Beute traten sie die Flucht an. Der von ihnen verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 5700 Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Ermittlern von der Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell