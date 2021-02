Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Anwesenheit von Bewohnern vertreibt ungebetenen Gast

Dieburg (ots)

Die Anwesenheit von Bewohnern einer Erdgeschosswohnung im Buchenweg hat offenbar einen noch unbekannten Täter am Freitagabend (19.1.) von seinem weiteren kriminellen Vorhaben abgehalten. Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich der ungebetene Gast in der Zeit zwischen 20.15 Uhr und 20.30 Uhr auf die rückwärtig gelegene Terrasse begeben und dort versucht, einen Rollladen hochzuschieben. Dabei bemerkte er mutmaßlich die Anwohner und trat die Flucht an. Möglicherweise konnte er dabei von Zeugen beobachtet werden? Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ermittelt wegen des versuchten Einbruchdiebstahls und nimmt Hinweise zu dem Flüchtenden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

