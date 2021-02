Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Weißer Hyundai zerkratzt

Polizei sucht Zeugen

Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots)

Am Freitag (29.01.) in der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr ist ein weißer Hyundai offenbar mutwillig von noch unbekannten Tätern zerkratzt worden. Das Auto stand zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums "Im Flürchen". Unversehrt hatte der 55-jährige Besitzer sein Auto dort abgestellt und fand nach seiner Rückkehr sein Auto beschädigt durch zahlreiche Kratzer vor. Nach derzeitigen Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf eine Summe von mindestens 3000 Euro. Die Polizei in Dieburg wurde informiert und ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. In diesem Zusammenhang suchen die Ordnungshüter Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Unter der Rufnummer 06071/96560 wird alles Sachdienliche entgegengenommen.

