Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Für 100 Euro - 1000 Euro Schaden angerichtet

Viernheim (ots)

Auf der Suche nach Geld sind Kriminelle am Sonntag (31.1.), gegen 4 Uhr morgens in einen Imbissbetrieb in der Kettelerstraße, Nähe Apostelplatz, eingebrochen. Die Scheibe des freistehenden Bistros wurde mit einem Stein eingeschlagen. Durch dieses Loch kletterten die Täter ins Innere und steckten aus der Kasse das Wechselgeld in Höhe von etwa 100 Euro ein. Der entstandene Schaden an der Fensterfront liegt bei circa 1000 Euro. Die Polizei sucht für ihre weiteren Ermittlungen Zeugen, die Beobachtungen zu dem Einbruch gemacht haben und/ oder Hinweise zu den Tätern geben können. Telefonisch sind die Beamten der Ermittlungsgruppe (DEG) unter der Rufnummer 06204 / 9377-0 zu erreichen.

