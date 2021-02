Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schnelle Festnahmen nach Einbruch in Auto

Ermittlungsverfahren gegen 38 und 44-Jährigen eingeleitet

Darmstadt (ots)

Nach dem Einbruch in einen schwarzen Nissan Micra haben Beamte des 1. Polizeireviers am Samstagabend (30.1.) die flüchtenden Täter noch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung festgenommen. Nachdem Zeugen kurz nach 22 Uhr das kriminelle Duo in der Müllerstraße beobachtet hatten und unmittelbar die Polizei alarmierten, klickten die Handschellen dank der guten Personenbeschreibung nur wenige Minuten später in der Ruthstraße . Zuvor hatte das Duo mit einem Stein die Heckscheibe des Fahrzeuges eingeworfen, den Innenraum nach Beute durchsucht und unter anderem ein mobiles Navigationsgerät mitgehen lassen. Das Diebesgut konnte auf ihrem Fluchtweg zurückgelassen auf der Straße sichergestellt werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 38 Jahre alten Mann aus Darmstadt und seinen 44-jährigen Komplizen aus Groß-Gerau. Die Festgenommenen mussten mit zur Wache. Dort erfolgte die Anzeigenaufnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden beide nach Hause entlassen. Sie werden sich nun zukünftig in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls verantworten müssen.

