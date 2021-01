Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: B 26

Auto überschlägt sich am Ende der "BMW-Kurve"

Dieburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 31.01.2021 gegen 01:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 26 Fahrtrichtung Darmstadt. Der 22-jährige Fahrer aus Groß-Zimmern und seine 22-jährige Beifahrerin aus Babenhausen wurden leicht verletzt als sich ihr Auto überschlug.

Sie wollten von der Bundesstraße 45 aus Richtung Hanau auf die Bundesstraße 26 in Richtung Darmstadt fahren. Aus noch ungeklärten Gründen verlor der Fahrer am Ende der Kurve auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Infolgedessen prallte das Auto an die Betonmittelleitplanke, überschlug sich und kam letztendlich auf der linken Spur kopfüber zum Liegen.

Beide Insassen konnten sich selbst aus dem Wrack befreien. Sie wurden vor Ort im Krankenwagen medizinisch versorgt und anschließend leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 10.000 Euro. Das Fahrzeug ist ein Totalschaden.

Die Bundesstraße 26 musste während der Bergungsarbeiten in Richtung Darmstadt gesperrt werden. Die Feuerwehr Dieburg war ebenfalls am Unfallort im Einsatz.

Berichterstatter: Spiess, PK

