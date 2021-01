Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfall vom 29.01.2021, Bürstädter Str., Lampertheim

Lampertheim (ots)

Eine leicht Verletzte und mindestens 14.000 Euro Sachschaden, ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls heute Mittag in der Bürstädter Straße 57 in Lampertheim. Ein 78-jähriger Lampertheimer kam auf dem Parkplatz der Bäckerei Schmitt, aufgrund eines Krampfes, auf das Gaspedal. Der PKW fuhr eine Person an, welche sich vor der Bäckerei befand. Die Person wurde durch den Aufprall durch die Glasfassade der Bäckerei geschleudert. Da die Feuerwehr die Reste der zerbrochenen Fassade entfernen musste, war die Bürstädter Straße bis etwa 15:00 Uhr gesperrt. Die Fußgängerin wurde mit leichten Verletzungen in das Kreiskrankenhaus Heppenheim verbracht.

