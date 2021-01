Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall in Kelsterbach mit verletztem Fahrradfahrer

Kelsterbach (ots)

Am Freitag, 29.01.2021 gegen 14:30 Uhr kam es in der Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Friedensstraße in Kelsterbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 70 jährigen Fahrradfahrer und einem gelben Kastenwage. Vermutlich nach einer Kollision, stürzte der Radfahrer, der Kastenwagen setzte seine Fahrt fort. Der Kelsterbacher wurde hierbei schwer verletzt. Herbeieilende Passanten versorgten den Geschädigten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Zwischenzeitlich landete sogar der Rettungshubschrauber auf dem Gelände der IGS, welcher vorsorglich alarmiert worden war. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Frankfurter Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizeistation Kelsterbach zu melden, um den Unfallverursacher zu ermitteln!

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell