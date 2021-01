Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Nachtragsmeldung zu "14-Jährige von Hund gebissen/ Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung/ Zeugen des Vorfalls und Hundehalterin gesucht"

Weiterstadt (ots)

Nachdem ein 14 Jahre altes Mädchen am Dienstagabend (26.1.) von einem noch unbekannten Hund im Bordwandweg gebissen wurde (wir haben berichtet), wurde der Polizei jetzt bekannt, dass der gesuchte Hund am heutigen Freitagmorgen in einem Tierhilfeverein abgegeben wurde. Aktuell dauern die Ermittlungen zu den näheren Umständen und der Hundehalterin an. Das Ordnungsamt wurde in die Überprüfungen mit einbezogen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4824810

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell